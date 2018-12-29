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Гарет Саутгейт и Харри Кейн награждены орденами Британской империи за успехи на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт и капитан национальной команды Харри Кейн получили свои награды Британской империи.

Как сообщает Independent, Саутгейт стал офицером Британской империи, Кейн - кавалером. Это два младших класса ордена Британской империи, офицер на одну ступень выше кавалера.

Саутгейт и Кейн получили награды за успешные выступления сборной Англии на чемпионате мира 2018 года. Англичане заняли на турнире четвертое место, что стало лучшим результатом национальной команды за долгие годы.
Теги: Кейн Саутгейт
Вчера, 21:40
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