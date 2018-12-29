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Жерар Пике приобрел футбольный клуб

Защитник испанской "Барселоны" Жерар Пике приобрел футбольный клуб "Андорра".

По данным Mundo Deportivo, 29 декабря компания футболиста договорилась о сделке с руководством клуба. Условия покупки не называются.

"Андорра" выступает в пятом дивизионе чемпионата Испании. Клуб был основан в 1942 году. В сезоне-1988/89 команда добралась до пятого места в третьем дивизионе.

28 декабря сообщалось, что Пике намерен стать президентом "Барселоны", но эта информация оказалась шуткой.

"Газета.ру"
Теги: Пике
Вчера, 21:54
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#1  Бутурлиновка  Царские палаты (Вчера, 22:50)
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Болеет за:
«Факел»
Прорабатывается правильный подход к Пике на предмет приобретения им недорогого российского клуба "Салют" из воронежской Бутурлиновки. При удачном раскладе всех раскладов надеемся на возрождение футбола в Бутурлиновке. И снова "Салют" будет владеть сердцами своих болельщиков.А бутурлиновская "Луна" как всегда готова "прокатывать" ведущих игроков в своих рядах.
Регистрация: 17.03.2010 [жалоба]
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