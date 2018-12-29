Защитник испанской "Барселоны" Жерар Пике приобрел футбольный клуб "Андорра".По данным Mundo Deportivo, 29 декабря компания футболиста договорилась о сделке с руководством клуба. Условия покупки не называются."Андорра" выступает в пятом дивизионе чемпионата Испании. Клуб был основан в 1942 году. В сезоне-1988/89 команда добралась до пятого места в третьем дивизионе.28 декабря сообщалось, что Пике намерен стать президентом "Барселоны", но эта информация оказалась шуткой.