Харри Кейн обошел Джеррарда по числу голов в АПЛ

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, забивший гол "Вулвулхэмптону", улучшил свои бомбардирские показатели.Футболист забил 121-й гол в премьер-лиге за карьеру и по этому показателю он обошел экс-полузащитника и капитана "Ливерпуля" Стивена Джеррарда.