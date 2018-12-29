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Харри Кейн обошел Джеррарда по числу голов в АПЛ

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, забивший гол "Вулвулхэмптону", улучшил свои бомбардирские показатели.

Футболист забил 121-й гол в премьер-лиге за карьеру и по этому показателю он обошел экс-полузащитника и капитана "Ливерпуля" Стивена Джеррарда.
Теги: Кейн Джеррард
Вчера, 22:27
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