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В последних шести матчах на поле "Ливерпуля" "Арсенал" пропустил 22 гола

"Арсенал" проиграл "Ливерпулю" (1:5) в выездном матче 20-го тура чемпионата Англии.

В последних шести матчах на "Энфилде" лондонский клуб пропустил 22 гола. В этих матчах "канониры" потерпели четыре поражения и ещё дважды была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" разгромил "Арсенал" на своём поле со счётом 4:0, а в сезоне 2013/14 также выиграл 5:1.

championat.com
Теги: Ливерпуль Арсенал
Вчера, 22:42
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