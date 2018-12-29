В последних шести матчах на поле "Ливерпуля" "Арсенал" пропустил 22 гола

"Арсенал" проиграл "Ливерпулю" (1:5) в выездном матче 20-го тура чемпионата Англии.В последних шести матчах на "Энфилде" лондонский клуб пропустил 22 гола. В этих матчах "канониры" потерпели четыре поражения и ещё дважды была зафиксирована ничья.В прошлом сезоне "Ливерпуль" разгромил "Арсенал" на своём поле со счётом 4:0, а в сезоне 2013/14 также выиграл 5:1.