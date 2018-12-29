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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Юрген Клопп: чуть не заплакал, когда Салах отдал возможность пробить пенальти Фирмино
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги домашнего матча 20-го тура английской Премьер-лиги с лондонским "Арсеналом" (5:1).
"Игра получилась сумасшедшей. Мы были действительно хороши. Сделали то, что хотели. Планировали давить на соперника и не давать ему начинать атаки. Но "Арсенал" тоже использовали прессинг, так что было непросто.
Реакция "Ливерпуля" на гол "Арсенала" — мировой класс. Мы сохраняли спокойствие и заставляли соперника допускать ошибки. Роберто Фирмино забил второй гол, когда Садио Мане отобрал мяч. Вау. Это была идеальная игра в обороне.
Во втором тайме понимали, что игра ещё не окончена, хотели её контролировать. Чуть не заплакал, когда Мохамед Салах отдал возможность пробить пенальти Фирмино. Мы все знаем, как Мо любит забивать. Это был красивый поступок.
Победа в матчах с "Арсеналом" со счётом 5:1 случается не очень часто, поэтому я очень доволен парнями.
2018 год был для "Ливерпуля" не так уж плох. Ребята сделали большой шаг вперёд, но важно показать, что это положительны процесс. Мне не на что жаловаться в 2018 году", - цитирует Клоппа BBC.
"Чемпионат.сом"
"Игра получилась сумасшедшей. Мы были действительно хороши. Сделали то, что хотели. Планировали давить на соперника и не давать ему начинать атаки. Но "Арсенал" тоже использовали прессинг, так что было непросто.
Реакция "Ливерпуля" на гол "Арсенала" — мировой класс. Мы сохраняли спокойствие и заставляли соперника допускать ошибки. Роберто Фирмино забил второй гол, когда Садио Мане отобрал мяч. Вау. Это была идеальная игра в обороне.
Во втором тайме понимали, что игра ещё не окончена, хотели её контролировать. Чуть не заплакал, когда Мохамед Салах отдал возможность пробить пенальти Фирмино. Мы все знаем, как Мо любит забивать. Это был красивый поступок.
Победа в матчах с "Арсеналом" со счётом 5:1 случается не очень часто, поэтому я очень доволен парнями.
2018 год был для "Ливерпуля" не так уж плох. Ребята сделали большой шаг вперёд, но важно показать, что это положительны процесс. Мне не на что жаловаться в 2018 году", - цитирует Клоппа BBC.
"Чемпионат.сом"
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