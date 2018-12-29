«Арсенал» пригрозил «Ливерпулю», но лучше бы этого не делал. Рывок Клоппа к чемпионству под комментарий Аршавина

Чемпионат Англии



19 тур



"Ливерпуль" – "Арсенал" 5:1



Голы: Мэйтленд-Найлс, 11, Фирмино, 14, 16, 65 (пенальти), Мане, 32, Салах, 45+2 (пенальти)

Очередная победа «Ливерпуля» была вполне ожидаемой, но получилось какой-то слишком быстрой. Более чем 20-матчевая беспроигрышная серия «Арсенала» прервалась не так давно, но после неё у команды Эмери всего 1 победа в 5 матчах, а сегодня она не продержалась и тайма.Хотя вряд ли много говорить о выборе состава испанцем: он был ограничен травмами Озила, Мхитаряна и даже Уэлбека. Тем не менее, на скамейке остался Ляказетт, а за края атаки отвечали Ивоби и Мэйтланд-Найлз, который вообще-то является латералем. Обычно, если предпочтение отдаётся менее талантливым и забивным игрокам, это означает осторожность и подстройку под соперника. Действительно, эти парни в теории могли помогать в обороне и прессинге больше Ляказетта.И поначалу всё сработало отлично: «Арсенал» убедительно ответил на эталонный высокий прессинг «Ливерпуля» своим, чуть менее плотным, но тоже эффективным. Перехват средней передачи Ловрена, отличная стеночка с Рэмзи – и как раз две не самые очевидные кандидатуры сооружают гол. Эмери радовался сдержанно, будто чувствуя, что развернётся дальше. И что лучше бы этого гола не было.«Ливерпулю» даже не пришлось прибавлять, взвинчивать темп и чем-то удивлять противника: хозяева просто взяли и сразу забили дважды. Причём первый гол получился хоть и курьёзным, но симптоматичным: незадолго до него Садьо Мане легко проник в штрафную при попустительстве Торейры, а затем маленький уругваец постелил ковровую дорожку в центре поля для Фирмино. Удивительно, ведь в Торейре уже успели увидеть нового Патрика Виейра (несмотря на разницу в антропометрии) – злой и крепкий опорник выжигал весь центр поля, но сегодня провалился.Второй гол тоже на совести Торейры, потерявшего мяч под прессингом Мане. Хотя Мустафи с Папастатопулосом могли бы не так сильно смахивать на клоунов и подчистить за партнёром, который такими темпами может вернуть место в основе Гендузи.Забив дважды, «Ливерпуль» не стал взвинчивать темп в надежде прикончить соперника сразу же и ввязываться в открытый бой. Хозяева быстро обозначили своё превосходство и играли с соответствующим чувством, будучи в любой момент готовыми взорваться. Но и взрываться не пришлось, третий гол пришёл после неудачного выхода «Арсенала» из обороны на стандарте. Четвёртый и окончательно всё решивший – плод дикого мастерства пасовать Алиссона и Салаха, про которого мы и так всё знаем.Конечно, глупо уподобляться герою нетленной истории про «пенальти при счёте 4:0 сломал нам игру», но арбитр был не менее жесток по отношению к «Арсеналу», чем соперник. Пенальти на Салахе был не самым очевидным, 11-метровый на Ловрене при таком счёте, да ещё и второй, можно было не давать, а вот за падение в концовке в штрафной «Ливерпуля» следовало указать на «точку». Но радует, что исход предопределили всё-таки не судейские решения, Оливер повлиял лишь на оттенки унизительности поражения «Арсенала», которое оказалось безоговорочным.В апреле легендарному покеру лучшего российского футболиста исполнится 10 лет, но в матче «Ливерпуль» – «Арсенал» он поучаствовал и сегодня. Для российских телезрителей матч комментировали Константин Генич и Андрей Аршавин. Получилось спорно: кто-то восхищён, кто-то называет это ужаснейшим парным репортажем в истории.Безусловно, в футбол Аршавин играет лучше, чем комментирует. Но ясно можно говорить, что Андрей в эфире уж точно куда предпочтительнее условных Пименова, Сенникова и Булыкина, и близко не имеющих такой харизмы и чувства юмора. Да, случались фэйлы типа «насколько я знаю, Фабиньо не опорник», но Андрей не обязан был запоминать всех игроков «Монако», играя в Казахстане. А его отдельная слежка за Фирмино, который шёл на повторение покера Андрея, выглядела вполне уместной.В Европе добиваться высот «Ливерпулю» легче, чем в Англии: кубок чемпионов команда выигрывала в 2005-м, а чемпионат Англии – лишь до эпохи премьер-лиги, ещё при СССР. Даже в прошлом сезоне «Ливерпуль» стал вторым в Европе, но третьим в Англии.Сейчас у команды шанс всей жизни целого поколения болельщиков. В какой-то момент «Ливерпуль» безусловно сдаст и должен сдать, он не застрахован от травм лидеров, однако предопределить победу в чемпионате можно уже сейчас, пока валится «Сити». «Тоттенхэм» же сегодня напомнил, что он всего лишь «Тоттенхэм», уступив «Вулверхэмптону».Даже в случае завтрашней победы «Сити» к очной встрече команда Гвардиолы подойдёт с 7-очковым отставанием и 3 января будет вынуждена играть на победу. «Ливерпуль» устроит и ничья, но такая диспозиция не уменьшает шансы Клоппа на 3 очка – красные смогут сыграть в обожаемой ими контратакующей манере. Учитывая, какой старт выдали эти команды, существующие сейчас 7 очков отрыва могут оказаться решающими. А учитывая разницу в состоянии команд, гандикап может и увеличиться. «Ливерпуль» преодолел «Наполи» с большим скрипом и сэйвом Алиссона на последних минутах, но сегодня довёл победную серию до 8 матчей и набрал 54-е очко из 60 возможных – такого в своих лигах одной команды себе не позволяли даже «Бавария» с «Ювентусом».Бекер, Робертсон (Клайн, 83), Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум (Лаллана, 77), Салах, Шакири, Фирмино, Мане (Хендерсон, 62).Лено, Колашинац (Гюэндузи, 80), Мустафи (Косельни, 46), Папастатопулос, Лихтштайнер, Торрейра, Мэйтленд-Найлс, Джака, Рэмси, Ивоби, Обамеянг (Ляказетт, 71).Робертсон, 26, Джака, 33, Папастатопулос, 90+2