Тренер "Ниццы" дал выходные форварду Балотелли для размышления о будущем

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра предоставил возможность нападающему Марио Балотелли самому решить свою судьбу в команде.Специалист дал форварду несколько выходных, чтобы тот подумал о своем будущем."Я дал Марио несколько дополнительных выходных, чтобы он подумал о своем будущем и о том, что он хочет делать. У него действующий контракт с клубом, так что все возможно. Может быть, нам удастся договориться", — приводит слова Виейра Sky Sports.Форвард выступает за "Ниццу" с 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции 28-летний итальянец не забил ни одного мяча в десяти матчах, в девяти из которых выходил в основе.