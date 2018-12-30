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Тренер "Ниццы" дал выходные форварду Балотелли для размышления о будущем

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра предоставил возможность нападающему Марио Балотелли самому решить свою судьбу в команде.

Специалист дал форварду несколько выходных, чтобы тот подумал о своем будущем.

"Я дал Марио несколько дополнительных выходных, чтобы он подумал о своем будущем и о том, что он хочет делать. У него действующий контракт с клубом, так что все возможно. Может быть, нам удастся договориться", — приводит слова Виейра Sky Sports.

Форвард выступает за "Ниццу" с 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции 28-летний итальянец не забил ни одного мяча в десяти матчах, в девяти из которых выходил в основе.

"Газета.ру"
Теги: Балотелли Ницца
Сегодня, 09:08
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