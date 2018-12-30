Салах — 1-й игрок в АПЛ, набравший 20 очков по системе "гол+пас" в этом сезоне

Египетский полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах забил гол и отдал результативную передачу в матче 20-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" (5:1).Благодаря этому Салах стал первым футболистом английской Премьер-лиги, который набрал 20 очков по системе "гол+пас" в нынешнем сезоне. Египтянин стал автором 13 забитых мячей, а также 7 голевых передач. Его ближайшим преследователем является бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар, на счету которого 19 очков (10+9).Кроме того, Салах делит первое-третье места в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии с Пьер-Эмериком Обамеянгом и Гарри Кейном, которые также забили по 13 голов.