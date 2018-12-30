Вирджил ван Дейк: здорово быть игроком "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над "Арсеналом" в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ)."Мы знали, что игроки "Арсенала" хорошо действуют на контратаках и умело пользуются скоростью в нападении. Нам не повезло пропустить первыми, но мы отреагировали на гол должным образом и заслужили победу.Нам нужно еще много в чем прибавить. Сейчас мы довольны текущим положением дел. Нужно продолжать играть с максимальной самоотдачей.Нет ничего невозможного. Мы демонстрируем хороший футбол. Сейчас здорово быть игроком "Ливерпуля", — приводит слова Ван Дейка ВВС.