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Неймар и Гитлер сыграли в текбол на отдыхе в Бразилии

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар проводит отпуск в родной Бразилии.

Во время отдыха известный футболист сыграл в текбол с профессиональной теннисисткой Натальей Гитлер.

Сама Гитлер выложила видеофрагмент противостояния с Неймаром в инстаграме.

Текбол изобрели в 2014 году. Игра проходит на искривленном столе с использованием мяча, похожего на футбольный. Играть можно любыми частями тела, кроме рук. Сейчас ведутся переговоры о присвоении текболу статуса олимпийского вида спорта.

Гитлер родилась в Аргентине, но выросла в Бразилии. В СМИ ее называют близкой подругой еще одного известного бразильского футболиста - Роналдиньо.

Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 13:05
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#6  Седой  Россия (Сегодня, 14:43)
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ЦСКА
Раза 3 заголовок перечитал)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#5  CSKA085  Москва (Сегодня, 14:28)
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online
Болеет за:
ЦСКА
бабе срочно надо фамилию менять laughing
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#4  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 14:13)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Этот Гитлер симпатичнее того stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#3  iDEAD  Череповец (Сегодня, 14:05)
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Хайль Неймар ! Хайль Гитлер ! bowtie ( ах да , забыл . Я осуждаю фашизм , нацизм итд )
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#2  brysy  москва (Сегодня, 13:22)
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Болеет за:
«Спартак»
Фамилия у неё отпадное. Она часом не правнучка фюрера, он там вроде как в тех местах доживал свой век.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#1  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 13:14)
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Болеет за:
«Локомотив»
Тот случай, когда профессиональная теннисистка гораздо лучше владеет мячом чем многие наши футболисты...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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