Неймар и Гитлер сыграли в текбол на отдыхе в Бразилии

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар проводит отпуск в родной Бразилии.Во время отдыха известный футболист сыграл в текбол с профессиональной теннисисткой Натальей Гитлер.Сама Гитлер выложила видеофрагмент противостояния с Неймаром в инстаграме.Текбол изобрели в 2014 году. Игра проходит на искривленном столе с использованием мяча, похожего на футбольный. Играть можно любыми частями тела, кроме рук. Сейчас ведутся переговоры о присвоении текболу статуса олимпийского вида спорта.Гитлер родилась в Аргентине, но выросла в Бразилии. В СМИ ее называют близкой подругой еще одного известного бразильского футболиста - Роналдиньо.