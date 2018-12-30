Тренер "Тоттенхэма" объяснил поражение от "Вулверхэмптона"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино объяснил поражение от "Вулверхэмптона" в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).Матч завершился поражением "Тоттенхэма" со счетом 1:3."Мы не доминировали и не контролировали должным образом мяч во втором тайме. "Тоттенхэм" ошибался, пытаясь использовать длинные передачи. Нам не хватало энергии.После того как соперник сравнял счет, нам было сложно вернуться в игру. Но это футбол. За последние несколько недель мы потратили много сил. Удерживать этот уровень сложно.Думаю, мы поплатились за усилия, которые приложили в других матчах. "Тоттенхэм" - не машина. Нужно понять, что мы не должны загонять себя в такую ситуацию.Думаю, мы неправильно распоряжались мячом и позволяли сопернику создавать моменты", - цитирует Почеттино "Би-би-си".