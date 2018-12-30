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"Матч ТВ" не смог приобрести права на Английскую Премьер-Лигу

Как сообщает телеграм-канал "НЕНОБЕЛЬ", холдинг "Матч ТВ" не смог договориться о новом контракте на показ АПЛ.

Нынешнее соглашение истекает весной.

"Покупателем стал интернет-холдинг "Рамблер" Александра Мамута, в который, в частности, входят "Чемпионат", Газета.ru и Lenta.ru.

"Рамблер" планирует запустить стриминговый проект, включающий в себя спортивные трансляции. Не исключено, что проект будет реализован совместно с "Силой ТВ" Петра Макаренко", – сообщает источник.

Если информация подтвердится, АПЛ в России уйдет с телеэкранов.

Sports.ru
Сегодня, 16:39
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