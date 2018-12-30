Уле Гуннар Сульшер: если "МЮ" решит оставить меня главным тренером, то мы договоримся

И.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер - о том, может ли он возглавить команду на постоянной основе."Моя работа здесь рассчитана на пять оставшихся месяцев. Потом я должен буду передать ее кому-то другому. Таков план на данный момент. Моя работа заканчивается в конце мая. Вообще, в конце июня, но в июне мы редко играем. Моя задача - повлиять на игроков и на все, что происходит в "Манчестер Юнайтед". Хочу, чтобы при мне игроки двигались в правильном направлении. Если через год-два эти футболисты будут выигрывать трофеи, я буду чувствовать себя частью этого.Конечно, я амбициозен. Но, как я уже говорил Эду Вудворду (исполнительному директору клуба), что я здесь для того, чтобы хорошо делать свою работу. Если кто-то заменит меня в конце сезона, то это будет отлично. Если же оставят меня, то я уверен, что мы договоримся", - цитирует Сульшера Sky Sports.