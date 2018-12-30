Новости партнеров

СМИ: "Лион" отказался продавать Ндомбеле в "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов

"Лион" отказался от предложения "Манчестер Сити" продать полузащитника Танги Ндомбеле, сообщают британские СМИ.

Как информирует The Times, французский клуб не устроила сумма в 45 миллионов фунтов. "Лион" хочет получить за него не менее 75 миллионов фунтов. "Манчестер Сити" не хочет тратить такие деньги, но нуждается в усилении средней линии в связи с травмой Фернандинью.

22-летний футболист в текущем сезоне провел 23 матча за "Лион" и забил два мяча при пяти голевых передачах.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Лион Ндомбеле Манчестер Сити
Сегодня, 17:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.