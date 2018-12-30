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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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СМИ: "Лион" отказался продавать Ндомбеле в "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов
"Лион" отказался от предложения "Манчестер Сити" продать полузащитника Танги Ндомбеле, сообщают британские СМИ.
Как информирует The Times, французский клуб не устроила сумма в 45 миллионов фунтов. "Лион" хочет получить за него не менее 75 миллионов фунтов. "Манчестер Сити" не хочет тратить такие деньги, но нуждается в усилении средней линии в связи с травмой Фернандинью.
22-летний футболист в текущем сезоне провел 23 матча за "Лион" и забил два мяча при пяти голевых передачах.
"Спорт-Экспресс"
Как информирует The Times, французский клуб не устроила сумма в 45 миллионов фунтов. "Лион" хочет получить за него не менее 75 миллионов фунтов. "Манчестер Сити" не хочет тратить такие деньги, но нуждается в усилении средней линии в связи с травмой Фернандинью.
22-летний футболист в текущем сезоне провел 23 матча за "Лион" и забил два мяча при пяти голевых передачах.
"Спорт-Экспресс"
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