СМИ: Муриэль близок к переходу в "Милан"

Форвард "Севильи" Луис Муриэль может в ближайшее время стать игроком "Милана", сообщают итальянские СМИ.По данным MilanNews.it, клубы согласовали аренду до конца сезона с опцией выкупа контракта. При этом возможность подписания контракта будет зависеть от того, выйдет ли "Милан" в Лигу чемпионов.27-летний колумбиец в текущем сезоне провел 19 матчей за "Севилью", в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.