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СМИ: Муриэль близок к переходу в "Милан"

Форвард "Севильи" Луис Муриэль может в ближайшее время стать игроком "Милана", сообщают итальянские СМИ.

По данным MilanNews.it, клубы согласовали аренду до конца сезона с опцией выкупа контракта. При этом возможность подписания контракта будет зависеть от того, выйдет ли "Милан" в Лигу чемпионов.

27-летний колумбиец в текущем сезоне провел 19 матчей за "Севилью", в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Муриэль Милан Севилья
Сегодня, 18:37
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