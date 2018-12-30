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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Барселона" не собирается продавать Силлессена дешевле 60 млн
"Барселона" не планирует продавать в зимнее трансферное окно вратаря Яспера Силлессена.
По информации As, руководство клуба не ведет переговоры по переходу игрока в другую команду. В тренерском штабе отмечают, что голкипер является прекрасным резервистом.
"Газета.ру"
По информации As, руководство клуба не ведет переговоры по переходу игрока в другую команду. В тренерском штабе отмечают, что голкипер является прекрасным резервистом.
"Газета.ру"
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