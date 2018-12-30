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"Барселона" не собирается продавать Силлессена дешевле 60 млн

"Барселона" не планирует продавать в зимнее трансферное окно вратаря Яспера Силлессена.

По информации As, руководство клуба не ведет переговоры по переходу игрока в другую команду. В тренерском штабе отмечают, что голкипер является прекрасным резервистом.

"Газета.ру"
Теги: Барселона
Сегодня, 19:46
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