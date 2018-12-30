"МЮ" впервые за 7 лет забил 12 голов в трех матчах чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Борнмут" в матче 20-го тура чемпионата Англии (4:1). В трех матчах под руководством Уле Гуннара Сульшера команда забила 12 мячей (5:1 с "Кардифф Сити" и 3:1 с "Хаддерсфилдом").В последний раз "МЮ" забивал 12 мячей за три игры подряд семь лет назад, в конце декабря 2011 года. Тогда командой руководил еще Алекс Фергюсон.