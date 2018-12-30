Серхио Рамос впервые ни разу не удалился за календарный год

Защитник "Реала" Серхио Рамос впервые не заработал ни одной красной карточки за календарный год. 32-летний капитан мадридского клуба является рекордсменом чемпионата Испании по количеству удалений – 19.В 2018 году Рамос получил 24 желтые карточки, но ни разу не был удален с поля. Всего он был удален 24 раза с тех пор, как перешел в "Реал" в 2005 году.В текущем сезоне Рамос сыграл в 22 матчах за "Реал", забил пять голов и отдал одну голевую передачу.