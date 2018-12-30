"Милан" готов взять Фабрегаса только бесплатно

"Милан" готов усилиться полузащитником "Челси" Сеском Фабрегасом только в том случае, если он перейдёт в клуб на правах свободного агента. Клуб не может позволить себе затрат на трансфер из-за проблем с финансовым фэйр-плей, сообщает Football Italia.По информации источника, руководство итальянского клуба уже сообщило об этом 31-летнему испанскому футболисту, контракт которого с "Челси" истечёт только летом. Таким образом, Фабрегасу либо предстоит дождаться лета, либо попытаться договориться с лондонцами о расторжении контракта по обоюдному согласию. Отмечается, что в услугах Фабрегаса также заинтересован "Фенербахче", представители которого прибыли в Лондон для переговоров с "Челси".