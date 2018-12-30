Поль Погба: теперь "Манчестер Юнайтед" играет в более атакующий футбол, создает больше шансов

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба после победы над "Борнмутом" (4:1) отметил изменения в игре команды после увольнения главного тренера Жозе Моуринью."Нам нужна была победа, к тому же мы показали отличную игру. Мы возвращаемся. Впереди долгий путь, но здорово завершить год таким образом!Мы - "Манчестер Юнайтед", и мы должны быть наверху турнирной таблицы. Это реакция всех футболистов, и все получают удовольствие. Сейчас все по-другому. Мы побеждали с прежним тренером, но стиль игры другой. Мы играем в более атакующий футбол, создаем больше шансов - именно так мы хотим действовать на поле", - цитирует Погба BBC.