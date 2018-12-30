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Президент Animal Planet отказалась возглавить АПЛ. В ноябре она давала согласие

Сюзанна Диннейдж отказалась от должности исполнительного директора английской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба лиги.

Диннейдж, президент компании Animal Planet - дочернего телеканала американского Discovery Channel, в 2019 году должна была сменить на посту нынешнего главу лиги Ричарда Скадамора, который покинет занимаемую с 1999 года должность в конце 2018 года. Обстоятельства изменились, и женщина отказалась от данной возможности.

В результате комитет Премьер-лиги возобновил поиск преемника Скадамора. В пресс-релизе АПЛ сообщается, что других комментариев не последует, пока не будет найден подходящий кандидат.

"Спорт24"
Теги: Диннейдж
Вчера, 23:42
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