Чичарито может продолжить карьеру в Испании

Форвард "Вест Хэма" Чичарито может перейти в "Валенсию".Испанцы хотят арендовать 30-летнего мексиканца в январе до конца сезона.Кроме того, "Валенсия" во время зимнего трансферного окна планирует расстаться с нападающими Кевином Гамейро и Миши Батшуайи.