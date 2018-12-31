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Чичарито может продолжить карьеру в Испании

Форвард "Вест Хэма" Чичарито может перейти в "Валенсию".

Испанцы хотят арендовать 30-летнего мексиканца в январе до конца сезона.

Кроме того, "Валенсия" во время зимнего трансферного окна планирует расстаться с нападающими Кевином Гамейро и Миши Батшуайи.

Levante-emv
Теги: Чичарито Валенсия Вест Хэм
Сегодня, 09:07
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