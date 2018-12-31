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Серхио Рамос впервые в карьере ни разу не удалился за календарный год

Капитан "Реала" Серхио Рамос впервые в карьере не заработал ни одной красной карточки за календарный год.

В общей сложности у капитана "сливочных" рекордное для Примеры количество удалений - 19.

В 2018 году Рамос получил 24 желтые карточки, но ни разу не был удален с поля. Всего он был удален 24 раза будучи игроком "Реала".

AS
Теги: Рамос Реал
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