Серхио Рамос впервые в карьере ни разу не удалился за календарный год

Капитан "Реала" Серхио Рамос впервые в карьере не заработал ни одной красной карточки за календарный год.В общей сложности у капитана "сливочных" рекордное для Примеры количество удалений - 19.В 2018 году Рамос получил 24 желтые карточки, но ни разу не был удален с поля. Всего он был удален 24 раза будучи игроком "Реала".