Хосеп Гвардиола: "Ливерпуль" - лучшая команда в Европе

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "Ливерпуль" является лучшей командой в Европе.3 января клубам предстоит сыграть в рамках 21-го тура."У нас есть соперник ("Ливерпуль"), который в настоящее время является лучшей командой в Европе и мире. Мы знаем, что если потеряем очки, то все кончено. Гонка за титул будет окончена," - цитирует BBC Гвардиолу.