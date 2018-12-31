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Хосеп Гвардиола: "Ливерпуль" - лучшая команда в Европе

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "Ливерпуль" является лучшей командой в Европе.

3 января клубам предстоит сыграть в рамках 21-го тура.

"У нас есть соперник ("Ливерпуль"), который в настоящее время является лучшей командой в Европе и мире. Мы знаем, что если потеряем очки, то все кончено. Гонка за титул будет окончена," - цитирует BBC Гвардиолу.

"СЭ"
Теги: Гвардьола Ливерпуль Манчестер Сити
Сегодня, 13:09
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