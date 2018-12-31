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Оливье Далль'Олльо уволен с поста главного тренера "Дижона"

"Дижон" на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Оливье Далль'Олльо.

Он работал с командой с 2012 года. В сезоне-2015/16 он вывел ее в высший дивизион.

Теги: Далль'Олльо Дижон
Сегодня, 14:36
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