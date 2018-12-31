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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Оливье Далль'Олльо уволен с поста главного тренера "Дижона"
"Дижон" на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Оливье Далль'Олльо.
Он работал с командой с 2012 года. В сезоне-2015/16 он вывел ее в высший дивизион.
Он работал с командой с 2012 года. В сезоне-2015/16 он вывел ее в высший дивизион.
OFFICIEL : Olivier Dall’Oglio n’est plus l’entra?neur du @DFCO_Officiel— Dijon FCO (@DFCO_Officiel) December 31, 2018
+ d'infos ?? https://t.co/LrDO9VGBHQ#DFCO #Ligue1Conforama pic.twitter.com/nF4FGC14XA
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