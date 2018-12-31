Роберт Левандовски: думаю о том, чтобы закончить карьеру в "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски дал понять, что думает о завершении карьеры в мюнхенском клубе.Поляк перешел в "Баварию" в 2014 году из дортмундской "Боруссии"."Вероятно, что я останусь тут надолго. Не думаю о переходе в другой клуб, мое сердце принадлежит "Баварии". Я думаю о том, чтобы закончить карьеру в "Баварии", - цитирует официальный сайт бундеслиги Левандовски.