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Роберт Левандовски: думаю о том, чтобы закончить карьеру в "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски дал понять, что думает о завершении карьеры в мюнхенском клубе.

Поляк перешел в "Баварию" в 2014 году из дортмундской "Боруссии".

"Вероятно, что я останусь тут надолго. Не думаю о переходе в другой клуб, мое сердце принадлежит "Баварии". Я думаю о том, чтобы закончить карьеру в "Баварии", - цитирует официальный сайт бундеслиги Левандовски.

"СЭ"
Теги: Левандовски Бавария
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