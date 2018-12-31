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"Челси" отклонил 20-миллионное предложение "Баварии" по 18-летнему футболисту

"Челси" отклонил второе предложение "Баварии", которая готова заплатить за 18-летнего нападающего Каллума Хадсона-Одои 20 миллионов фунтов (примерно 22,5 миллиона евро), сообщает Sky Sports.

Лондонцы известили "Баварию", что оценивают молодого футболиста примерно в 40 миллионов фунтов.

Хадсон-Одои сыграл за основную команду "Челси" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 голевой пас. В составе "Челси" U23 он забил 11 голов и сделал 6 голевых передач в 21 матче.

"Спорт24"
Теги: Челси Бавария
Сегодня, 20:05
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