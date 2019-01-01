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Самир Настри стал игроком "Вест Хэма"

«Вест Хэм Юнайтед» объявил о подписании контракта с полузащитником Самиром Насри. Французский футболист заключил краткосрочное соглашение c возможностью продления пребывания в «Вест Хэме» и будет выступать в его составе до конца сезона-2018/19.

«Я выбрал эту команду из-за амбиций и думаю, что у „Вест Хэма“ есть всё, чтобы стать одним из лучших клубов в Англии. Я рад вернуться в самую конкурентоспособную лигу мира с командой, полной стремления к победе и тренером, которого я хорошо знаю. Это лучшая работа в мире», — приводит слова Насри официальный сайт «Вест Хэма».

В декабре 2016 года в организм Насри попал питательный микроэлемент. Тогда хавбеку, игравшему за «Севилью», делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами.

Чемпионат
Теги: Насри Вест Хэм
Сегодня, 09:34
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