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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Самир Настри стал игроком "Вест Хэма"
«Вест Хэм Юнайтед» объявил о подписании контракта с полузащитником Самиром Насри. Французский футболист заключил краткосрочное соглашение c возможностью продления пребывания в «Вест Хэме» и будет выступать в его составе до конца сезона-2018/19.
«Я выбрал эту команду из-за амбиций и думаю, что у „Вест Хэма“ есть всё, чтобы стать одним из лучших клубов в Англии. Я рад вернуться в самую конкурентоспособную лигу мира с командой, полной стремления к победе и тренером, которого я хорошо знаю. Это лучшая работа в мире», — приводит слова Насри официальный сайт «Вест Хэма».
В декабре 2016 года в организм Насри попал питательный микроэлемент. Тогда хавбеку, игравшему за «Севилью», делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами.
Чемпионат
«Я выбрал эту команду из-за амбиций и думаю, что у „Вест Хэма“ есть всё, чтобы стать одним из лучших клубов в Англии. Я рад вернуться в самую конкурентоспособную лигу мира с командой, полной стремления к победе и тренером, которого я хорошо знаю. Это лучшая работа в мире», — приводит слова Насри официальный сайт «Вест Хэма».
В декабре 2016 года в организм Насри попал питательный микроэлемент. Тогда хавбеку, игравшему за «Севилью», делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами.
Чемпионат
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