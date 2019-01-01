Джанлуиджи Буффон: то, что Неймар еще не выиграл "Золотой мяч", это скандал

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон считает, что его одноклубник Неймар заслужил "Золотой мяч". Бразилец в 2015 и 2017 году в голосовании занимал третье место.- Нельзя говорить, что в "ПСЖ" нет чемпионов. Мбаппе и Неймар из такого разряда, - цитирует Goal Буффона. - Я говорил Неймару: "То, что ты все еще не выиграл "Золотой мяч", это скандал и ты должен быть в ярости".