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Президент "Атлетико": верю, что Лукас Эрнандес останется в клубе

Глава мадридского "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Лукаса Эрнандеса. Ранее сообщалось, что французский футболист станет игроком "Баварии".

- Лукас является нашим игроком, и я верю, что он останется в клубе надолго. У нас прекрасные отношения с "Баварией". Мы уважаем друг друга, – приводит слова Сересо AS.

Напомним, 22-летний Эрнандес является воспитанником мадридского клуба.

В нынешнем сезоне игрок провёл 10 матчей, не отметившись результативными действиями, а его контракт с испанским клубом действует до лета 2024 года.

Sovsport
Теги: Атлетико
Сегодня, 11:20
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