Президент "Атлетико": верю, что Лукас Эрнандес останется в клубе

Глава мадридского "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Лукаса Эрнандеса. Ранее сообщалось, что французский футболист станет игроком "Баварии".- Лукас является нашим игроком, и я верю, что он останется в клубе надолго. У нас прекрасные отношения с "Баварией". Мы уважаем друг друга, – приводит слова Сересо AS.Напомним, 22-летний Эрнандес является воспитанником мадридского клуба.В нынешнем сезоне игрок провёл 10 матчей, не отметившись результативными действиями, а его контракт с испанским клубом действует до лета 2024 года.