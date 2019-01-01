Защитник Папи Джилободжи стал игроком "Генгама", сообщает пресс-служба клуба. 30-летний сенегалец на правах свободного агента подписал краткосрочный контракт, чтобы помочь клубу избежать вылета во второй дивизион.В этом сезоне сенегальский защитник на поле не выходил, так как опоздал на 72 дня на тренировку "Сандерленда", и в сентябре клуб расторг с ним контракт.Напомним, ранее Джилободжи играл за "Челси", "Вердер" и "Нант".