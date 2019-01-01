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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Папи Джилободжи стал игроком "Генгама"
Защитник Папи Джилободжи стал игроком "Генгама", сообщает пресс-служба клуба. 30-летний сенегалец на правах свободного агента подписал краткосрочный контракт, чтобы помочь клубу избежать вылета во второй дивизион.
В этом сезоне сенегальский защитник на поле не выходил, так как опоздал на 72 дня на тренировку "Сандерленда", и в сентябре клуб расторг с ним контракт.
Напомним, ранее Джилободжи играл за "Челси", "Вердер" и "Нант".
"СЭ"
В этом сезоне сенегальский защитник на поле не выходил, так как опоздал на 72 дня на тренировку "Сандерленда", и в сентябре клуб расторг с ним контракт.
Напомним, ранее Джилободжи играл за "Челси", "Вердер" и "Нант".
"СЭ"
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