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"Ювентус" проявляет интерес к двух игрокам "Реала"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к двух игрокам мадридского "Реала" – Хамесу Родригесу, а также Иско Аларкону.

По информации Tuttosport, спортивный директор итальянского клуба Фабио Паратичи в ближайшее время встретится с агентами полузащитников Жорже Мендешом и Джованни Бранчини и обсудит возможные трансферы.

Напомним, Хамес на данный момент выступает в составе "Баварии". Его переход состоялся на правах аренды. Что касается Иско, то испанец хочет покинуть "Реал" из-за непростых отношений с главным тренером Сантьяго Солари.

Sovsport
Теги: Ювентус Реал
Сегодня, 18:58
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#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:20)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nedva
...интерес к двух игрокам мадридского "Реала"?
Классный новостей.

Не похмелился ещё! Выздоравливай! С Новым годом, годом Cвиньи!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 19:27)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
...интерес к двух игрокам мадридского "Реала"?
Классный новостей.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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