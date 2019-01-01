"Фиорентина" объявила о переходе форварда "Севильи"

Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в "Милан". Колумбийский форвард Луис Муриэль проведет остаток текущего сезона в чемпионате Италии.Как сообщает пресс-служба "Фиорентины", клуб арендовал 27-летнего игрока на полгода с правом последующего выкупа.В нынешнем сезоне футболист, выступавший в серии А за "Удинезе", "Лечче" и "Сампдорию", провёл 6 матчей в испанской примере, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.