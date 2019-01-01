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"Фиорентина" объявила о переходе форварда "Севильи"

Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в "Милан". Колумбийский форвард Луис Муриэль проведет остаток текущего сезона в чемпионате Италии.

Как сообщает пресс-служба "Фиорентины", клуб арендовал 27-летнего игрока на полгода с правом последующего выкупа.

В нынешнем сезоне футболист, выступавший в серии А за "Удинезе", "Лечче" и "Сампдорию", провёл 6 матчей в испанской примере, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Sovsport
Теги: Фиорентина Севилья
Сегодня, 21:12
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#1  Riders1990  bunker (Сегодня, 21:16)
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Болеет за:
«Спартак»
У Антохи теперь видимо будет шанс


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
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