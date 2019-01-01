Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг может продолжить карьеру в "Интере", сообщает Daily Mirror. Контракт 33-летнего футболиста истекает 30 июня этого года, таким образом, с сегодняшнего дня он может вести переговоры с другими клубами. Если сделка состоится, то Янг присоединится к миланскому клубу летом бесплатно."МЮ" же не хочет расставаться с футболистом основного состава и ведет переговоры о продлении соглашения до конца следующего сезона.Янг защищает цвета "МЮ" с 2011 года и провел в общей сложности за команду 222 матча. Его зарплата составляет около 130 тысяч фунтов в неделю. В нынешнем сезоне на его счету 19 игр и 1 гол во всех турнирах.