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Эшли Янг может продолжить карьеру в "Интере"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг может продолжить карьеру в "Интере", сообщает Daily Mirror. Контракт 33-летнего футболиста истекает 30 июня этого года, таким образом, с сегодняшнего дня он может вести переговоры с другими клубами. Если сделка состоится, то Янг присоединится к миланскому клубу летом бесплатно.
"МЮ" же не хочет расставаться с футболистом основного состава и ведет переговоры о продлении соглашения до конца следующего сезона.
Янг защищает цвета "МЮ" с 2011 года и провел в общей сложности за команду 222 матча. Его зарплата составляет около 130 тысяч фунтов в неделю. В нынешнем сезоне на его счету 19 игр и 1 гол во всех турнирах.
"СЭ"
"МЮ" же не хочет расставаться с футболистом основного состава и ведет переговоры о продлении соглашения до конца следующего сезона.
Янг защищает цвета "МЮ" с 2011 года и провел в общей сложности за команду 222 матча. Его зарплата составляет около 130 тысяч фунтов в неделю. В нынешнем сезоне на его счету 19 игр и 1 гол во всех турнирах.
"СЭ"
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