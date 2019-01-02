"Тоттенхэм" повторил клубный рекорд в АПЛ

"Тоттенхэм" вчера, в рамках 21-го тура АПЛ в гостях разгромил "Кардифф".Таким образом этом сезоне "шпоры" выиграли уже в 10 выездных поединках, повторив рекорд клуба.Ранее столько гостевых побед в АПЛ по итогам всего турнира команда одерживала в сезонах-2012/13, 2013/14 и 2017/18.