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"Тоттенхэм" повторил клубный рекорд в АПЛ

"Тоттенхэм" вчера, в рамках 21-го тура АПЛ в гостях разгромил "Кардифф".

Таким образом этом сезоне "шпоры" выиграли уже в 10 выездных поединках, повторив рекорд клуба.

Ранее столько гостевых побед в АПЛ по итогам всего турнира команда одерживала в сезонах-2012/13, 2013/14 и 2017/18.
Теги: Тоттенхэм
Сегодня, 11:06
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