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Источник: Лассана Диарра завершит карьеру и войдет в тренерский штаб ПСЖ

Хавбек ПСЖ Лассана Диарра может завершить карьеру ближайшим летом, сообщает Le'quipe

По данным источника, футболист может занять должность в тренерском штабе команды.

Если стороны не смогут договорится, то Диарра не станет завершать карьеру и может отправиться в США.
Теги: Диарра ПСЖ
Сегодня, 11:17
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