Игрок "Арсенала" стал первым футболистом 2001-го года рождения, сыгравшим в АПЛ

17-летний полузащитник "Арсенала" Букайо Сака стал первым футболистом 2001 года рождения, сыгравшим в английской Премьер-лиге.Это случилось вчера в матче 21-го тура АПЛ "Арсенал" - "Фулхэм" (4:1). Сака вышел на замену на 83-й минуте.Для Букайо этот матч стал 3-м за "Арсенал" - ранее он провел 2 игры в Лиге Европы.