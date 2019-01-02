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Игрок "Арсенала" стал первым футболистом 2001-го года рождения, сыгравшим в АПЛ

17-летний полузащитник "Арсенала" Букайо Сака стал первым футболистом 2001 года рождения, сыгравшим в английской Премьер-лиге.

Это случилось вчера в матче 21-го тура АПЛ "Арсенал" - "Фулхэм" (4:1). Сака вышел на замену на 83-й минуте.

Для Букайо этот матч стал 3-м за "Арсенал" - ранее он провел 2 игры в Лиге Европы.

Goal
Теги: Арсенал
Сегодня, 11:28
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 12:20)
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kruto v takom vozraste,i eshe v takoi silnoi igre!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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