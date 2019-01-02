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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Манчестер Юнайтед" летом предложит за Калиду Кулибали более 100 млн евро
"Манчестер Юнайтед" не оставил попыток приобрести защитника "Наполи" Калиду Кулибали.
Летом клуб из Манчестера вновь попытается подписать 27-летнего игрока за сумму более чем 100 млн евро.
Ранее президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис заявлял, что может отпустить Кулибали за 120 млн евро.
THE FAITHFUL MUFC
Летом клуб из Манчестера вновь попытается подписать 27-летнего игрока за сумму более чем 100 млн евро.
Ранее президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис заявлял, что может отпустить Кулибали за 120 млн евро.
THE FAITHFUL MUFC
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