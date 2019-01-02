Новости партнеров

"Манчестер Юнайтед" летом предложит за Калиду Кулибали более 100 млн евро

"Манчестер Юнайтед" не оставил попыток приобрести защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Летом клуб из Манчестера вновь попытается подписать 27-летнего игрока за сумму более чем 100 млн евро.

Ранее президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис заявлял, что может отпустить Кулибали за 120 млн евро.

THE FAITHFUL MUFC
Теги: Манчестер Юнайтед Наполи Кулибали
Сегодня, 13:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.