"Манчестер Юнайтед" летом предложит за Калиду Кулибали более 100 млн евро

"Манчестер Юнайтед" не оставил попыток приобрести защитника "Наполи" Калиду Кулибали.Летом клуб из Манчестера вновь попытается подписать 27-летнего игрока за сумму более чем 100 млн евро.Ранее президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис заявлял, что может отпустить Кулибали за 120 млн евро.