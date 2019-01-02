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"Наполи" рассматривает возможность покупки Марио Балотелли

TODOmercadoWEB сообщает, что "Наполи" рассматривает возможность покупки нападающего "Ниццы" Марио Балотелли.

Действующий контракт итальянского форварда с французской командой рассчитан до конца нынешнего сезона. Однако "Ницца" может расстаться с игроком в январе, так как Марио серьезно повздорил со своими партнерами по команде и главным тренером Патриком Виейра.
Теги: Наполи Балотелли
Сегодня, 13:38
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