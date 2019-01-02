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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Андрей Шевченко: всегда могу позвонить Анчелотти или Мальдини и попросить у них совет
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что поддерживает связь с бывшими партнерами по "Милану".
- Вы довольно молодой специалист. К кому вы обращаетесь за советом?
- У меня есть замечательные помощники. Тот же Мауро Тассотти, с которым мы работаем и очень давно дружим. Также я продолжаю поддерживать связь с моими партнерами по "Милану". Если мне надо узнать информацию или по-дружески попросить совета, то я всегда звоню могу позвонить Карло Анчелотти или Паоло Мальдини", – сказал Шевченко.
FootballHub.com
- Вы довольно молодой специалист. К кому вы обращаетесь за советом?
- У меня есть замечательные помощники. Тот же Мауро Тассотти, с которым мы работаем и очень давно дружим. Также я продолжаю поддерживать связь с моими партнерами по "Милану". Если мне надо узнать информацию или по-дружески попросить совета, то я всегда звоню могу позвонить Карло Анчелотти или Паоло Мальдини", – сказал Шевченко.
FootballHub.com
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