Андрей Шевченко: всегда могу позвонить Анчелотти или Мальдини и попросить у них совет

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что поддерживает связь с бывшими партнерами по "Милану".- У меня есть замечательные помощники. Тот же Мауро Тассотти, с которым мы работаем и очень давно дружим. Также я продолжаю поддерживать связь с моими партнерами по "Милану". Если мне надо узнать информацию или по-дружески попросить совета, то я всегда звоню могу позвонить Карло Анчелотти или Паоло Мальдини", – сказал Шевченко.