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Андрей Шевченко: всегда могу позвонить Анчелотти или Мальдини и попросить у них совет

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что поддерживает связь с бывшими партнерами по "Милану".

- Вы довольно молодой специалист. К кому вы обращаетесь за советом?

- У меня есть замечательные помощники. Тот же Мауро Тассотти, с которым мы работаем и очень давно дружим. Также я продолжаю поддерживать связь с моими партнерами по "Милану". Если мне надо узнать информацию или по-дружески попросить совета, то я всегда звоню могу позвонить Карло Анчелотти или Паоло Мальдини", – сказал Шевченко.

FootballHub.com
Теги: Шевченко Мальдини Анчелотти
Сегодня, 13:49
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