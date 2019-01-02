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Кристиан Пулишич - о трансфере в "Челси": переход в столь легендарный клуб – это мечта

Полузащитник "Боруссии" Кристиан Пулишич, который летом станет игроком "Челси", прокомментировал свой трансфер.

"Летом я перебираюсь в "Челси", в новый чемпионат – английскую премьер-лигу. Перейти в столь легендарный клуб – это просто мечта, и я жду, когда начну работать для того, чтобы приносить пользу команде с игроками мирового уровня", – сказал Пулишич.

Chelsea FC
Теги: Челси Боруссия Д
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