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СМИ: "Монако" согласовал контракт с Фабрегасом на 2,5 года

"Монако" согласовал детали контракта с полузащитником "Челси" Сеском Фабрегас, утверждает Get French Football News.

По данным источника, соглашение французского клуба с испанцем будет рассчитано на 2,5 года.

Сообщается, что сделка может быть завершена уже к концу недели. Контракт полузащитника c лондонским клубом действует до 30 июня 2019 года. Его трансферная стоимость по данным transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

В этом сезоне Сеск принял участие в 14 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

"СЭ"
Теги: Фабрегас Монако
Сегодня, 16:14
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#8  Kytarba  Сочи (Сегодня, 17:55)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: СуперШтангист
Цитата: Egorysche

Влажные мечты всё лелеют адепты секты "свидетели спартаковского духа"

Нулёвин:
1) Удаляется
2) Получает длительные дисквалификации
3) Слаб в отборе.
4) Боится брать на себя ответственность
5) Подвержен травмам
6) Подвержен инфекционным болезням
7) Имеет ЦЕЛУЮ ОДНУ голевую передачу.
Тилеманс:
Пункты 1-6 только с частицей "НЕ" в начале предложений.
Пункт 7 - 4 забитых мяча.

Ну и кто на лавку быстрее сядет и будет выставлен на трансфер в Саудовскую Аравию в команду Мусы? А кто будет играть рядом с Фабрегасом? Догадаешся сам на основании данной информации?


Хейтер пля куев),это раз и во вторых "Удаляется" joy и больше читать не надо))- на "основании данной информации" joy где футбол пля и где ты joy joy пля чем пля этот куй и такие как этот занимаются joy болельщики пля футбола))
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#7  СуперШтангист   (Сегодня, 17:15)
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Egorysche

Влажные мечты всё лелеют адепты секты "свидетели спартаковского духа"

Нулёвин:
1) Удаляется
2) Получает длительные дисквалификации
3) Слаб в отборе.
4) Боится брать на себя ответственность
5) Подвержен травмам
6) Подвержен инфекционным болезням
7) Имеет ЦЕЛУЮ ОДНУ голевую передачу.
Тилеманс:
Пункты 1-6 только с частицей "НЕ" в начале предложений.
Пункт 7 - 4 забитых мяча.

Ну и кто на лавку быстрее сядет и будет выставлен на трансфер в Саудовскую Аравию в команду Мусы? А кто будет играть рядом с Фабрегасом? Догадаешся сам на основании данной информации?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#6  Egorysche   (Сегодня, 16:56)
  • +4
  •  (4)

Цитата: diego milito 22
Цитата: СуперШтангист
Головин сядет на лавку, в самом деле, не Тилеманса же сажать.


Даже не на скамейку, а не попадание в заявку на матчи до окончания сезона.

Влажные мечты всё лелеют адепты секты "свидетели спартаковского духа"
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#5  diego milito 22   (Сегодня, 16:40)
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Головин сядет на лавку, в самом деле, не Тилеманса же сажать.


Даже не на скамейку, а не попадание в заявку на матчи до окончания сезона.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#4  К.А.  Столица (Сегодня, 16:34)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
Если это правда, то наставники) то что надо Фалькао,Фабрегас..да и Анри, именно как футболист высший пилотаж для нашей звездочки.Успехов тебе Саша Головин!!

ясли,детский сад,пля,п1дар сайта,г0ндон


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#3  Freddy   (Сегодня, 16:33)
  • -5
  •  (5)

В Монако наконец то прозрели и поняли что с Головиным реально могут загреметь в пердив,поэтому и покупки в центральную зону.Секте Головина только и остается что из за угла минусовать,только это никак не повлияет на игру Головина и его статистику.
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 16:28)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Терек»
Нулёвин сядет на лавку, в самом деле, не Тилеманса же сажать.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Kytarba  Сочи (Сегодня, 16:18)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Химки»
Если это правда, то наставники) то что надо Фалькао,Фабрегас..да и Анри, именно как футболист высший пилотаж для нашей звездочки.Успехов тебе Саша Головин!!
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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