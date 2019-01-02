СМИ: "Монако" согласовал контракт с Фабрегасом на 2,5 года

"Монако" согласовал детали контракта с полузащитником "Челси" Сеском Фабрегас, утверждает Get French Football News.По данным источника, соглашение французского клуба с испанцем будет рассчитано на 2,5 года.Сообщается, что сделка может быть завершена уже к концу недели. Контракт полузащитника c лондонским клубом действует до 30 июня 2019 года. Его трансферная стоимость по данным transfermarkt составляет 25 миллионов евро.В этом сезоне Сеск принял участие в 14 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.