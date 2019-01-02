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Криштиану Роналду: обвинения в изнасиловании отвратительны, они причиняют боль моей семье

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как отреагировала его семья на обвинения в изнасиловании в его адрес.

"Обвинения в изнасиловании отвратительны, они причиняют боль моей семье.

Моя совесть чиста, я спокоен. Скоро вы узнаете правду", – заявил Роналду в интервью Record.

Осенью американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года.

В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов.

В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.

sports.ru
Теги: Роналду Ювентус
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