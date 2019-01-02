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"Ювентус" подтвердил интерес к Рэмзи

Руководство "Ювентуса" прокомментировало новость о том, что полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи может перебраться в туринский клуб.

Ранее сообщалось, что футболист уже согласовал контракт со "старой синьорой". При этом в "Арсенале" не исключили, что валлиец доиграет сезон в Англии.

"Он отличный игрок, который нам очень нравится и играет в хорошем клубе. Его контракт истекает. Мы всегда следим за ситуацией на рынке, поэтому мы осведомлены о положении Рэмзи.

Повторюсь, сейчас он игрок «Арсенала», и мы не единственная команда, которая хочет валлийца", - цитирует Паратичи Sky Sports Italia.

"Спорт24"
Теги: Рэмзи Ювентус
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