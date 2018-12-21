"Юнайтед" в кои-то веки радует. Сегодня "дьяволы" собираются разнести и "Ньюкасл"

'Respect!' Jose Mourinho's had it with his press conference ? pic.twitter.com/JytoDhBVXE — B/R Football (@brfootball) August 27, 2018

Моуринью настолько достал, что большинство читателейв роли тренера смогло бы изменить ситуацию в лучшую сторону. У Сульшера пока всё получается лучше, чем можно было представить.31 декабря Сэру Алексу Фергюсону исполнилось 77 лет. Заранее не поздравляют, но днём ранее «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» со счётом 4:1, а в трансляцию впервые за долгое время попал улыбающийся и смеющийся легендарный тренер, который весной одолел саму смерть после кровоизлияния в мозг.Сэр Алекс лично выбирал себе преемника: в последнем своём матче перед передачей команды Дэвиду Мойесу Фергюсон не дождался победы, команда бездарно разбазарила преимущество в 3 мяча за последние 10 минут и сыграла вничью с «Вест Бромвичем» 5:5. Сэр Алекс имел все основания злиться на игроков, только вот 5 мячей «Манчестер Юнайтед» не забивал ни при Мойесе, ни при ван Гале, ни при Моуринью, естественно.Прошло более 5 лет (кстати, контракт Мойеса был рассчитан на 6 и в теории мог бы действовать до сих пор), и это случилось в первом матче при Оле-Гунаре Сульшере, временщике, который ещё в августе, будучи тренером «Мёльде», просил футболку у Артёма Дзюбы для сына. Лучший футболист России одобряет назначение и, думается, уверен в том, что «МЮ» опередит «Арсенал».И в случае победы над «Ньюкаслом», манкунианцы смогут приблизиться к команде Уная Эмери на расстояние 3 очков. Но главное не это. В конце концов, в прошлом сезона «Манчестер Юнайтед» с Моуринью занял второе место, но большой радости по этому поводу никто не испытывал – ещё до начала сезона стало очевидно, что дни Жозе сочтены.После разгромного домашнего поражения в 3-м туре от «Тоттенхэма» Моуринью долго стоял перед трибунами и аплодировал. Болельщики «МЮ» по всему миру понадеялись, что это прощание, но вместо достойного ухода Жозе завершил пресс-конференцию смехотворным «Три это не только количество пропущенных мячей, это также количество чемпионских титулов, которые я выиграл».«Юнайтед» продолжает пропускать, но побеждать это ничуть не мешает, а Давид Де Хеа задумывается о том, стоит ли отказываться от продления контракта. На паузу трансферную операцию поставил и Поль Погба, склоняется к отказу от перехода в «Реал» Маркус Рэшфорд, который недавно котировался на одном уровне с Мбаппе, но сейчас сравнения с чемпионом мира не выдерживает.«Манчестер Юнайтед», несмотря на все неудачи, по популярности и коммерческой успешности не уступает даже «Реалу» с «Барселоной» или уступает намного меньше, чем в спортивном плане. Но назначение Моуринью и, тем более, весеннее продление контракта весной – настоящая беда. Клуб потратил кучу времени впустую, загубил очередной сезон, хотя то, что проблема в Жозе, было очевидно для всех, кроме него самого.О тренере-Сульшере, конечно, говорить преждевременно. Пока основная его заслуга в том, что он, в отличие от Моуринью, не мешает прекрасным и талантливым футболистам играть в футбол. Рэшфорд накручивает на фланге трёх соперников и простреливает в штрафную – Поль Погба уже там, а не на скамейке и не в опорной зоне.Ещё один фактор, сдерживающий оптимизм – уровень соперников. «Хаддерсфилд» и «Кардифф» действительно слабы, разве что «Борнмут» представлял из себя какую-то силу. Вполне возможно, что и Моуринью, тоже стартовавший с трёх побед, бы набрал в этих матчах 9 очков, но уж точно с совсем другими эмоциями. Может, Феллайни бы заковырял на последних минутах победный. А может и нет. Но точно никаких улыбок, радости и кайфа от футбола. И точно с риторикой по поводу трансферного окна. Да и смены тренеров уже случались, слабые соперники попадались, а 12 голов за 3 матча «МЮ» до этого забивал аж в 2011 году.При Моуринью в этом сезоне «Юнайтед» лишь однажды забил 4, трижды достигал отметки в 3 забитых. При Сульшере эту планку команда легко взяла во всех матчах. Погба – главный контраст. Два дубля, 4 гола (и 3 голевых паса) в 3-х матчах при 2-х мячах с игры в прошедшей части сезона с Моуринью.Слили или не слили игроки тренера, которого изначально не стоило приглашать? Они не хотели играть в футбол при нём или он мешал им делать это? Омерзительно трусливая и примитивная игра «МЮ» в последние годы склоняет ко второму варианту. И это мы ещё не видели в деле Алексиса Санчеса, который восстановился после травмы и может сыграть против «Ньюкасла».Рафа Бенитес старается выжимать из продающегося клуба без трансферов максимум и держит его вне зоны вылета, а на «Олд Траффорд» в первом круге уже к 10-й минуте вёл 2:0 и проиграл матч, в котором футболисты «МЮ» вполне могли «слить» тренера – затащили как раз опальные Санчес, Погба и Марсьяль. Теперь же они стараются получать удовольствие от футбола и доставлять его болельщикам – если кураж ещё не прошёл, а празднование нового года прошло не слишком безбашенно, у «Ньюкасла» мало шансов.