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Кристиан Пулишич станет одним из самых дорогих трансферов "Челси"

Полузащитник Кристиан Пулишич станет одним из самых дорогих приобретений английского "Челси".

Пулишич перейдет из дортмундской "Боруссии" в английский клуб летом, пока он будет выступать за дортмундскую команду на правах аренды.

По информации ESPN FC, этот трансфер станет третьим в списке самых дорогостоящих подписаний в истории "Челси". Больше лондонцы заплатили только за вратаря "Атлетика" Кепу Аррисабалагу и форварда "Реала" Альваро Морату.

"Газета.ру"
Теги: Пулишич Челси
Сегодня, 17:05
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