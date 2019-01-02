Кристиан Пулишич станет одним из самых дорогих трансферов "Челси"

Полузащитник Кристиан Пулишич станет одним из самых дорогих приобретений английского "Челси".Пулишич перейдет из дортмундской "Боруссии" в английский клуб летом, пока он будет выступать за дортмундскую команду на правах аренды.По информации ESPN FC, этот трансфер станет третьим в списке самых дорогостоящих подписаний в истории "Челси". Больше лондонцы заплатили только за вратаря "Атлетика" Кепу Аррисабалагу и форварда "Реала" Альваро Морату.