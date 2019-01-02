Эрнесто Вальверде рассказал, какие качества ценит в Месси

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде в интервью пресс-службе клуба рассказал о качествах, которые ценит в нападающем и капитане клуба Лионеле Месси."Я бы хотел выделить его огромное чувство ответственности за команду. Это проявляется в каждой игре, в каждом турнире. То, что он делает, не так легко, как кажется, но он делает это снова и снова. Это требует огромных умственных усилий. Никогда не встречал никого с таким бойцовским настроем", - рассказал Вальверде.