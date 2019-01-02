Новости партнеров

Эрнесто Вальверде рассказал, какие качества ценит в Месси

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде в интервью пресс-службе клуба рассказал о качествах, которые ценит в нападающем и капитане клуба Лионеле Месси.

"Я бы хотел выделить его огромное чувство ответственности за команду. Это проявляется в каждой игре, в каждом турнире. То, что он делает, не так легко, как кажется, но он делает это снова и снова. Это требует огромных умственных усилий. Никогда не встречал никого с таким бойцовским настроем", - рассказал Вальверде.

"Спорт24"
Теги: Вальверде Месси Барселона
Сегодня, 17:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 18:12)
  • 0
  •  (0)

ljubljana,
Фамилия соответствующая !
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 17:35)
  • +1
  •  (1)
online

как так то не встречал? вон, Сапогов.столько усилий было для перехода в Юве. даже диск с нарезками записал
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.