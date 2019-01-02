Унаи Эмери: думаю, Рэмзи доиграет сезон в "Арсенале"

Полузащитник Аарон Рэмзи может доиграть сезон-2018/19 в "Арсенале".Ранее сообщалось, что валлиец покинет команду в январе, но у главного тренера Унаи Эмери другие планы.Накануне "Арсенал" в 21-м туре АПЛ разгромил "Фулхэм" (4:1). Рэмзи вышел на замену и отметился голом."Он очень хорошо работал в матче с "Ливерпулем". С "Фулхэмом" он отыграл 15 минут и забил. Аарон помог нам добыть хороший результат. Хочу, чтобы он сосредоточился на результате. В данный момент Рэмзи игрок "Арсенала". Думаю, он доиграет сезон в команде", - цитирует Эмери пресс-служба клуба.Контракт 28-летнего футболиста с "Арсеналом" действует до лета 2019 года.