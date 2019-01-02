Люк Шоу: все игроки "МЮ" поддерживают Сульшера и хотят, что у него все получилось

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал об отношении футболистов клуба к новому тренеру Уле Гуннару Сульшеру.Сульшер ранее сменил на посту Жозе Моуринью 18 декабря. С момента прихода норвежца, "МЮ" одержал три победы подряд в чемпионате Англии."У Сульшера совсем другой стиль работы. Мы адаптируемся к его методам работы и наслаждаемся футболом. Сейчас это самое главное. Мы ждем, что впереди нас ждут много позитивных вещей.Уле сам очень приветливый и дружелюбный человек, плюс он отлично знает клуб, так что он знает, что нужно команде. Он будет работать в клубе следующие 6 месяцев, так что для него это отличная возможность проявить себя.Мы все поддерживаем Уле и хотим, что у него все получилось. Мы должны работать вместе и продолжать играть с положительным настроем. В наших силах добиться того, чтобы нам и болельщикам было чему улыбаться", - цитирует Шоу Sky Sports.