Хосеп Гвардиола: "Ливерпуль" – лучшая команда в истории Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед матчем 21-го тура АПЛ с "Ливерпулем" признался, что считает команду Юргена Клоппу лучшей в истории Англии."В прошлом году мы обыграли "Ливерпуль" со счетом 5-0. Но это "Ливерпуль" – лучшая команда в истории Англии. Мы можем победить их. Я знаю, что сегодня никто не доверяет нам, но что есть, то есть. Сейчас они являются лучшей командой в Европе. Но мы можем их завтра обыграть", - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.