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Хосеп Гвардиола: "Ливерпуль" – лучшая команда в истории Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед матчем 21-го тура АПЛ с "Ливерпулем" признался, что считает команду Юргена Клоппу лучшей в истории Англии.

"В прошлом году мы обыграли "Ливерпуль" со счетом 5-0. Но это "Ливерпуль" – лучшая команда в истории Англии. Мы можем победить их. Я знаю, что сегодня никто не доверяет нам, но что есть, то есть. Сейчас они являются лучшей командой в Европе. Но мы можем их завтра обыграть", - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити Ливерпуль
Сегодня, 19:14
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#4  yuri  спб (Сегодня, 21:34)
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online

Цитата: кандид
Ливерпуль нынешний хорош !!! Для тех , кто не видел Ливерпуль 70х-80х , он действительно лучший в истории

Макманамман? Лучший у них нынче Клопп. 10 % успеха)


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Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  кандид  Млечный путь (Сегодня, 20:40)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Ливерпуль нынешний хорош !!! Для тех , кто не видел Ливерпуль 70х-80х , он действительно лучший в истории bowtie
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 20:24)
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  •  (1)

sparwik53,
Тактический ход гвардиолы .хотя Ливерпуль сейчас действительно машина . Все будет зависеть ,кто быстрей забьет.гвардиолла потом имает что лесть на ражен не надо .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 19:31)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Интереснейший матч нас ожидает.Проиграет Мансити и Ливерпулю можно вешать медали.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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